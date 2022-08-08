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أخبار

بسبب السيول.. وفاة طفل غرقا وتضرر عشرات الأسر

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

أعلنت للجنة الوزارية لمتابعة الطوارىء اليوم الاثنين، وفاة طفل غرقا في بلدية أجار في مقاطعة ومبو بولاية كيدي ماغة.

كما قالت اللجنة إن الأمطار تسببت في تضرر بعض المساكن بمقاطعة الطينطان في ولاية الحوض الغربي. 

وأشارت اللجنة إلى أن السلطات أحصت 100 أسرة متضررة، فيما عاين حاكم المقاطعة المساعد حجم الأضرار المسجلة بعدد من القرى في المقاطعة. 

وقالت اللجنة إن المتضررين جراء الأمطار الأخيرة في مقاطعة مونكل بولاية كوركول، استفادوا من مساعدات غذائية مقدمة من قبل أحد أبناء المقاطعة.

وأضاف المصدر أن حزب الإنصاف الحاكم في البلاد قدم  500 سلة غذائية لصالح المتضررين على مستوى بلدية بطحت ميت، في مقاطعة مونكل.

وفي ولاية اترارزة تسببت السيول في تضرر من منزلين و6 أعرشة ببلدية «اتنيكان» 

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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