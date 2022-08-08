مالي.. أزمة في وقود الطائرات تتسبب في إلغاء العديد من الرحلات

يعاني مطار موديبو كيتا سينو، بمالي من نقص في وقود الطائرات، تسبب في إلغاء عدة شركات طيران رحلاتها من وإلى العاصمة المالية.

شركة الموريتانية للطيران أعلنت مساء اليوم الإثنين عن تأثر رحلاتها إلى باماكو بسبب نقص الوقود في مطار سينو– موديبو كيتا.

وقالت الشركة التي تسير عدة رحلات أسبوعية إلى العاصمة المالية، إنها ستضطر إلى عدم تسلم بعض الركاب لأمتعتهم في الوقت المعهود، حسب بيان لها على صفحتها على فيسبوك.

وأكدت الشركة أنها “ستسير جميع رحلاتها من وإلى باماكو” دون انقطاع.

أما الخطوط الإيفوارية والتونسية، فأعلنتا عن إلغاء رحلاتهما حتى منتصف الشهر الجاري، وذلك بسبب نقص الوقود في المطار.

وأوضحت الخطوط الإيفوارية في بيانها أن “احتياط الوقود في المطار لم يعد كافيا لتزويد الطائرات“.

ويتوقع أن تستمر الأزمة حتى 15 اغسطس الجاري، فيما لم تعلق السلطات المالية بعد على الموضوع.

يذكر أن مالي تشهد منذ أسابيع أزمة في توفر الوقود، تسببت في طوابير طويلة للسيارات أمام محطات التوزيع.

كما زادت السلطات أسعار وقود السيارات بشقيه، في الفترة الأخيرة، ليصل إلى 891 فرنكا بالنسبة للبنزين و889 بالنسبة للديزل.

وتعتمد مالي في وارداتها من الوقود على ميناء داكار، حيث تستورد البلاد عبره 70% من احتياجاتها من المحروقات، حسب ما أعلن المدير العام للمخازن المالية في السنغال، فوسينو سومانو، في وقت سابق من العام المنصرم.