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الساحل

مالي.. الجيش يعلن مقتل 17 جنديا في هجوم مسلح

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

أعلن الجيش المالي، اليوم الثلاثاء، مقتل 17 من جنوده، وأربعة مدنيين في هجوم بالقرب من بلدة “تيسيت”، فيما دمرت عدة مركبات ومعدات خلال الهجوم.

وقال الجيش في بيان إن تسعة جنود آخرين فقدوا خلال الهجوم، فيما تمكن من “قتل سبعة على الأقل من المهاجمين”، مشيرا إلى أنه يشتبه في أن يكون الهجوم من تنفيذ جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى “داعش”.

وأضاف البيان: “في السابع من أغسطس 2022 في نحو الساعة الثالثة، ردت وحدات الجيش في تيسيت بقوة على هجوم معقد نفذته جماعات مسلحة”.

وكشف البيان أن المهاجمين يعتقد أنهم من “تنظيم داعش في الصحراء الكبرى التي تستفيد من الدعم بالطائرات المسيرة والمدفعية”، حسب البيان.

وتواجه مالي تمردا تشنه الجماعات المسلحة، بعضها مرتبط بتنظيم القاعدة، والذي امتد إلى دولتي الجوار بوركينا فاسو والنيجر.

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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