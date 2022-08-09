حول الحوار الوطني.. ولد مولود: لقائي بغزواني كان صريحا وإيجابيا

قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد ولد مولود، إنه التقى مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو اللقاء الذي وصفه بأنه كان «صريحا وإيجابيا»، وتطرق لملف الحوار الوطني المعلق منذ عدة أسابيع.

وجاء في بيان صادر عن حزب اتحاد قوى التقدم فإن اللقاء جاء بطلب من ولد مولود.

وأشار البيان إلى اللقاء تضمن الحديث عن «الأوضاع العامة في البلاد وعموم التطورات السياسية»، بالإضافة إلى ملف الحوار الوطني، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وفي اتصال أجرته «صحراء ميديا» مع محمد ولد مولود، اعتذر عن إضافة معلومات جديدة، قائلا: «لا نستطيع الآن تزويدكم بمعلومات إضافية على ما في البيان.. فقط انتظروا وراقبوا».

وكان اتحاد قوى التقدم من أحزاب المعارضة المنخرطة في التشاور السياسي الذي علق قبل أسابيع، فيما قاطع في وقت لاحق الاجتماع التحضيري للانتخابات الذي دعت له وزارة الداخلية ، الشهر المنصرم.