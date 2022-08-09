كورونا .. تسع إصابات جديدة في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في المقابل، قالت الوزارة إنها سجلت 54 حالة شفاء من الفيروس، فيما لم تسجل حالة وفاة خلال الساعات الماضية.

وتوصلت الوزراة لهذه النتائج بعد تسجيل 1214 فحصا، من بينها 1144 فحصا سريعا، و 70 فحصا مخبريا.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات النشطة في البلاد من الفيروس وصل إلى 219 إصابة.

وسجلت البلاد منذ بدء الجائحة 62675 إصابة و 292 حالة وفاة.