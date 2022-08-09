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الساحل

مقتل 15 جندياً في بوركينا فاسو بعبوتين ناسفتين

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات
وحدة من الجيش البوركينابي (أرشيف)

قالت هيئة الأركان العامة لجيش بوركينا فاسو في بيان إن 15 جنديا قتلوا، اليوم الثلاثاء، في هجوم بعبوتين ناسفتين نفذه مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى “تنظيمات متطرفة” في شمال بوركينا فاسو.

ووقع الهجوم الذي نفذ بعبوتين “محليتي الصنع” على محور بورزنغا-دجيبو في منطقة وسط-الشمال.

وأضاف المصدر أن “حصيلة التفجيرين مقتل 15 جنديا وجرح واحد”.

وأشارت هيئة الأركان إلى أن الهجوم نفذ “خلال مهمة مرافقة بقيادة وحدة عسكرية من فوج السلاح المشترك الرابع عشر”.

وأوضحت الهيئة أن “إحدى المركبات في القافلة، محملة بمقاتلين، مرّت فوق عبوة ناسفة قرب بلدة نامسيغويا” في محافظة بام، مشيرة إلى أنه “بينما كانت عمليات الإنقاذ والأمن جارية، انفجرت عبوة ثانية تم تفعيلها عن بعد، ما تسبب في وقوع العديد من الضحايا”.

وبحسب الجيش “أرسلت تعزيزات على الفور إلى مكان الحادث لضمان إجلاء الضحايا” و”العمليات الأمنية جارية حاليا في المنطقة”.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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