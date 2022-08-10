الأرصاد الجوية تتوقع هطل أمطار في 5 ولايات

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أنها تتوقع هطل أمطار خفيفة إلى معتدلة، على مناطق مختلفة من 5 ولايات موريتانية، وذلك خلال 48 ساعة المقبلة.

وأضافت الهيئة في نشرتها اليومية، أن الأمطار المتوقعة ستشمل جنوب الحوضين، بالإضافة إلى ولايات لعصابة وگيدى ماغه و گورگول.

وأشارت إلى أن الجبهة المدارية ستتأرجح ما بين نواذيبو ونواكشوط في جانبها الغربي، وستمر من شمال أطار وبالقرب من بئر أم اكرين في جانبها الشرقي.

فيما ستكون الرياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية شرقية على أقصى الشمال، و غريبة إلى جنوبية غربية على باقي التراب الموريتاني.

وقالت الهيئة إن ولايتي انشيري وآدرار ستشهدان ارتفاعا “ملحوظا” في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الرؤية ستكون متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة على ولاية تيرس زمور، وانشيري وآدرار.