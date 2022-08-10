تدريب يحاكي التعامل مع الأوبئة والكوارث في موريتانيا

بدأ الفريق المشترك للطوارئ في مجال الصحة العمومية (الأوبئة والكوارث) في موريتانيا، تدريبات مكثفة تحاكي الأيبولا والحمى النزيفية بأنواعها، والكوليرا وغير ذلك من الأوبئة.

كما تشمل التدريبات التعامل مع حالات تسونامي، والزلازل، بالإضافة إلى الأزمات الإنسانية.

وحسب مسؤول الاتصال بفريق الطوارئ، الدكتور مختار عباد، فإن “هذا الفريق يضم أطباء وفنيين وممرضين، وضباط من الجيش، والحماية المدنية، وعناصر من وزارة البيئة، والصحة الحيوانية وخبراء في الانتربولوجيا وعلم النفس واللوجستيك”.

وأضاف ولد عباد، أن “هذا الفريق خضع لتدريبات مكثفة منذ شهور على غرار دول عديدة في شبه المنطقة”.

وأشار إلى أن “هذا المشروع، هو ثمرة تجارب تعرضت لها بلدان عديدة حول العالم، وقد كان بعضها مأساويا من ضمنها بلدان من القارة الإفريقية”.

واعتبر مسؤول الإتصال بفريق الطوارئ المذكور، أن هذا التدريب “يدخل في إطار التعاون المشترك بين منظمة الصحة العالمية “مكتب آفرو ” وموريتانيا.