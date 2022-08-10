مالي.. “غويتا” يهاتف”بوتين” حول دعم روسيا لبلاده

بحث الرئيس الانتقالي المالي آسيمي غويتا، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي بينها اليوم الأبعاء، تعزيز العلاقات و التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال الكولونيل غويتا إنه “يحيي الشراكة القيمة التي تحترم سيادة مالي وتطلعات شعبها”، وذلك في تغريدة له زوال اليوم على تويتر، مضيفا أنه “تباحث مع الرئيس بوتين حول دعم روسيا للانتقال السياسي في مالي”.

وحسب مانقلت وكالة سبوتنيك الروسية، فإن الرئيس الانتقالي المالي، أعرب عن امتنانه لدعم بوتين لبلاده، كما عبر الرئيسان عن ارتياحهما لمستوى التعاون بين البلدين، خصوصا في السياسة الخارجية، بما فيها التنسيق في المواقف في الأمم المتحدة”.

كما بحث الرئيسان التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد من بين مواضيع أخرى، وفق الوكالة الروسية.

وكانت روسيا أعلنت رفضها الشديد، فرض عقوبات أممية على السلطات الانتقالية، تزامنا مع فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية ومالية على مالي شهر يناير الماضي.

وخلال جلسات مجلس الأمن الدولي في الفترة الأخيرة، أظهرت روسيا وقوفها إلى جانب مالي، معتبرة أنها دولة ذات سيادة.

الاتصال الذي جاء بطلب من الرئيس الانتقالي المالي، يأتي بعد يوم من تسلم باماكو طائرات عسكرية ومعدات وذخيرة من روسيا.

ومؤخرا بدأت مالي التقار ب مع روسيا على حساب علاقاتها مع فرنسا، التي طردت سفيرها في باماكو.

وأدى وفد وزاري مالي بقيادة وزير الخارجية عبدولاي ديوب زيارة إلى روسيا شهر مايو الماضي، ودعا ديوب روسيا خلاله إلى دعم مالي لعودة الأمن في البلاد.