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ماتال تطلق خدمة “ويفينا” التي تجمع بين الأنترنت الثابت والجوال

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أطلقت الشركة الموريتانية التونسية للاتصالات ماتال خدمة ”ويفينا” تحت شعار: ”ويفينا يكونكتينا، يسوا فالدار يسوا امشينا” و هي أول خدمة أنترنت متقاربة تجمع بين الأنترنت الثابت والجوال، و تتيح للزبون الاستفادة في نفس الوقت من أنترنت ويفي في المنزل و أنترنت على الهاتف الجوال خارج المنزل.
و قالت الشركة إن عرض ”ويفينا” الجديد من ماتال هو الحل الأنسب لاحتياجات الآلاف من الأسر الموريتانية، التي ترغب في الاستفادة من خدمة أنترنت لا محدود، و بسرعة فائقة متعددة المستخدمين و متعددة الاستعمال للثابت والجوال بالفعل.
و نبهت ماتال أن جهاز ”ويفينا” سهل الاستعمال حيث لا يتطلب أي تركيب تقني (Plug and Play)، ويوفر أنترنت ويفي عالي السرعة مع تغطية واسعة.
و ذكرت الشركة إنه بالإضافة إلى الويفي في المنزل ، و حصريًا لدى ماتال ، يسمح عرض ”ويفينا” من مشاركة نفس الاشتراك مع جميع أفراد الأسرة لتمكينهم من الاستفادة من الأنترنت على هواتفهم، أو أي جهاز ذكي (جهاز لوحي ، ساعة ذكية، إلخ) و ذلك أثناء تنقلهم في كل مكان في المدينة.
و أوضحت الشركة فى بيانها أن عرض ويفينا عبارة عن اشتراك شهري مسبق الدفع و بدون التزام، يتم شحنه ببطاقات الشحن العادية أو بالأداء الإلكتروني، و هو متوفر في وكالات ماتال في نواكشوط ونواذيبو، وقريبًا في مدن أخرى في موريتانيا.

و تعتبر ماتال، أول مشغل للهاتف النقال في موريتانيا، و من أبرز الفاعلين الرئيسيين في مجال التقنيات الحديثة و الاتصالات في البلاد.

للمزيد من المعلومات، زوروا موقع www.mattel.mr/wifina
أو اتصلوا بخدمة الزبناء على الواتساب على الرقم 36000132

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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