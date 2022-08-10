موريتانيا تحارب “غلاء المهور” عبر خطب الجمعة

دعت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، إلى توحيد خطبة الجمعة حول الحكم الشرعي من المغالاة في المهوروالإسراف في المناسبة الاجتماعية.

وجاءت الدعوة في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ في إطار حملات حكومية نظمت خلالالأسابيع الماضية لمحاربة “الإسراف في المناسبات الاجتماعية“.

ويأتي هذا الحراك الحكومي بعد دعوة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال اجتماع حكومي، أواخرشهر يوليو الماضي، إلى محاربة ما سماه الإسراف في المناسبات الاجتماعية.

ونظم عدة ولاة ومسؤولين حكوميين ندوات في الداخل تدعو إلى “عدم المغالاة في المهور وعدم الإسراف في المناسباتالاجتماعية“.

وتأتي هذه الحملة في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية، وما أدت إليهمن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.