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أخبارمجتمع

موريتانيا تحارب “غلاء المهور” عبر خطب الجمعة

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

دعت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، إلى توحيد خطبة الجمعة حول الحكم الشرعي من المغالاة في المهوروالإسراف في المناسبة الاجتماعية.

وجاءت الدعوة في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي؛ في إطار حملات حكومية نظمت خلالالأسابيع الماضية لمحاربةالإسراف في المناسبات الاجتماعية“.

ويأتي هذا الحراك الحكومي بعد دعوة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني خلال اجتماع حكومي، أواخرشهر يوليو الماضي، إلى محاربة ما سماه الإسراف في المناسبات الاجتماعية.

ونظم عدة ولاة ومسؤولين حكوميين ندوات في الداخل تدعو إلىعدم المغالاة في المهور وعدم الإسراف في المناسباتالاجتماعية“.

وتأتي هذه الحملة في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وكذا الأزمة الروسية الأوكرانية، وما أدت إليهمن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 3 ساعات

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