الأولمبياد العالمي للشطرنج .. موريتانيا تتقدم عشر نقاط

اختتمت مساء أمس الثلاثاء النسخة 44 من الأولمبياد العالمي للشطرنج في الهند، بمشاركة 188 دولة وما يقارب 1000 لاعب.

وحلت موريتانيا في المركز العاشر ضمن نتائج المجموعة (د) التي تضم 40 دولة كما تقدم تصنيفها بعشر نقاط منالمرتبة 129 عالميا إلى 119.

على المستوى العربي، حلت موريتانيا في المرتبة 13 متفوقة على السودان والسعودية وفلسطين والكويت والبحرينوقطر والصومال وجيبوتي وجزر القمر.

إلى ذلك، حصل لاعب الشطرنج الموريتاني عبد الرحيم الطالب (14 عاما) على لقب أستاذ اتحادي (FM) خلال مشاركتهفي الأولمبياد.

ويعتبر ولد الطالب محمد من أبرز المواهب الشابة في أفريقيا، وحصل خلال مسيرته القصيرة على عدة ألقاب وطنية وإقليمية.

وكان عبد الرحيم قد مثل موريتانيا مؤخرا في بطولة العرب للشطرنج تحت سن 18 سنة، إذ تمكن من احتلال المركز الثاني فيها.

وسبق أن فاز عبد الرحيم الطالب محمد ، بالمركز الأول في المسابقة الأفريقية للشباب في الشطرنج (فئة أقل من 14 سنة) التي شارك فيها نحو 150 شخصا من 15 دولة أفريقية.