موريتانيا.. وفاة طفلين غرقا جنوبي البلاد جراء الأمطار 

توفي طفلان غرقا بمقاطعة مقامة بولاية كوركول، جنوبي موريتانيا، وفق ما أعلنت اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال اللجنة الوزارية الخاصة بتسيير الطوارىء، مساء اليوم الأربعاء.

وأشارت اللجنة في نشرتها اليومية إلى أن الحادث وقع في «أحد جسور منطقة مقامة»، لافتة إلى أنه «تم انتشال الجثتين»، وفق تعبير اللجنة.

وأعلنت اللجنة في نشرتها تقديم مساعدات لعدد من الأسر المتضررة من السيول في ولايات الحوض الغربي ولعصابة وتكانت، شملت مواد غذائية وخيما وخمسة أطنان من الأسماك.

وتنتشر في موريتانيا، خلال موسم الأمطار، حوادث غرق الأطفال في السدود والبرك المائية.

وسجلت موريتانيا خلال الأسابيع الماضية كميات من الأمطار، بعد جفاف ضرب البلاد خلال السنة الماضية.