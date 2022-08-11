App Store
الساحل

مقتل 42 جنديا ماليا في هجوم نفذه “داعش”

صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
جنود ماليون - أرشيف

قالت حكومة مالي، أمس الأربعاء، إن 42 من جنودها قتلوا في هجوم بالقرب من بلدة تيسيت يوم الأحد، محدثة عدد القتلى السابق البالغ 17.

وأضافت الحكومة في بيان إنها تشتبه بأن فرع تنظيم داعش في غرب إفريقيا هو المسؤول عن الحادث.

وأشارت الحكومة إلى أن ” وحدات الجيش المالي ردت في تيسيت بقوة على هجوم معقد ومنسق شنته الجماعات الإرهابية المسلحة، على الأرجح من تنظيم (داعش) في الصحراء الكبرى، الذي تميّز باستخدام الطائرات المسيَّرة والمتفجرات والسيارات الملغومة والمدفعية”.

وجاء هجوم الأحد بعدما أدار المجلس العسكري ظهره لفرنسا وشركائها الدوليين، واعتمد بدلاً من ذلك على روسيا لمواجهة التهديد الذي يشكله المسلحون في مالي وكذلك بوركينا فاسو والنيجر.

وعدد القتلى هو الأعلى في صفوف الجيش المالي منذ سلسلة هجمات نهاية 2019 ومطلع 2020 نفذها تنظيم داعش في منطقة المثلث الحدودي.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة أحمد بدي أحمد بدي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

مقالات ذات صلة

مالي تتسلم مقاتلات حربية وطائرات نقل من روسيا

منذ يومين

مقتل 15 جندياً في بوركينا فاسو بعبوتين ناسفتين

منذ يومين

مالي.. الجيش يعلن مقتل 17 جنديا في هجوم مسلح

منذ يومين

توقيع اتفاق السلام بين أطراف النزاع في تشاد

منذ 3 أيام
زر الذهاب إلى الأعلى