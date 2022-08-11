أمطار “خفيفة” على أقصى الشرق الموريتاني

تساقطت كميات خفيفة من الأمطار على عدد من مدن الشرق الموريتاني، في الشريط الحدودي مع دولة مالي، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية واللامركزية، اليوم الخميس، أن مقاييس المطر التي سجلت خلال الــ 24 ساعة الماضية، وصلت في الحوض الشرقي إلى 12 ملم في “اشميم”، و12 في “لقظف”.

كما وصلت الأمطار في باسكنو إلى 05 ملم، وفي فصاله إلى 05 ملم، بينما لم تزد على 03 ملم في كوصنه.

وكانت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية قد توقعت هطل أمطار خفيفة إلى معتدلة، على مناطق مختلفة من 5 ولايات موريتانية.

وأضافت الهيئة في نشرتها اليومية، أن الأمطار المتوقعة ستشمل جنوب الحوضين، بالإضافة إلى ولايات لعصابة وگيدى ماغه وگورگول.