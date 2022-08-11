موريتانيا.. «الكاف» يعتمد 3 ملاعب للمسابقات القارية

اعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» 3 ملاعب موريتانية، ضمن القائمة المعتمدة لاحتضان مباريات الأندية التي ستخوض منافسات البطولات القارية التي ستنطلق بعد أسابيع.

واختيار «الكاف» المركب الأولمبي بنواكشوط، الذي يعد أكبر ملاعب البلاد، ويتسع لحوالي 12 ألف متفرج، إضافة إلى ملعب شيخا بيديا، الذي يتسع لقرابة 9000 متفرج، والملعب “البلدي” بمدينة انواذيبو الذي تصل سعة إلى 12000 متفرج.

وسيشارك أفسى نواذيبو وكينغ نواكشوط، في النسخة المقبلة من مسابقتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وأسفرت القرعة التي أجراها الكاف عن مواجهة نادي أفسي نواذيبو الفائز بالدوري المحلي مع نادي اسكو كارا بطل الدوري التوغولين في الدور التمهيدي الأول من المسابقة.

في المقابل سيواجه نادي كنغ نواكشوط، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، نادي “أشانتي” الغيني في الدور التمهيدي الأول من المسابقة.