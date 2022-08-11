لبراكنه.. توزيع 110 أطنان من البذرو لدعم المزارعين

وزعت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، في مدينة الاك، 110 أطنان من بذرو الحبوب التقليدية لدعم الزراعة المطرية، بعد الأمطار التي شهدتها ولاية لبراكنه مؤخرا.

وقال الأمين العام لوزارة الزراعة،أحمد سالم ولد عربي، إن هذه العملية “تأتي بعد عشرين يوما من إشراف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على اطلاق الحملة الزراعية لموسم 2022-2023 من سد لكراير بمقاطعة تامشكط”.

وأضاف أن هذه الكمية التي “عرفت زيادة كبيرة هذه السنة مقارنة مع السنة المنصرمة، موجهة لدعم الزراعة المطرية في ولاية لبراكنة، بعد تساقطات مطرية هامة عرفتها الولاية”.

وأشار إلى أنه ستوزع كميات من “المبيدات الحشرية وآليات الحرث والمحارث والجرارات الآلية، للتخفيف من الجهد العضلي للمزارعين في عموم المناطق المطرية، سعيا الى مضاعفة الانتاج والإنتاجية كما ونوعا”.

وتابع الأمين العام أنه سيتم الشروع لاحقا في “توزيع كميات من بذور القمح، ضمن جهود الدولة في مجال تحقيق السيادة الغذائية، والتنويع الزراعي في البلاد”.

وتتوفر ولاية لبراكنه على مقدرات زراعية تتراوح ما بين 35 ألف هكتار الى 40 ألف هكتار،وفق ما أعلنته الوزارة.

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أطلق من تامشكط قبل أسابيع الحملة الزراعية للموسم الحالي، من أجل أن “تكون بداية نحو الاكتفاء الذاتي”.

وفي سياق متصل أعلنت الحكومة قبل أيام تنظيم رحلات مجانية للمزارعين الراغبين في العودة إلى أماكنهم الأصلية لزراعة أراضيهم، واستفاد من هذه الرحلات أكثر من 5 آلاف مزارع.