جمعية خيرية كويتية تغيث مئات الأسر في انبيكه

وزعت جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت اليوم الخميس، 400 سلة غذائية لصالح 400 أسرة متضررة من السيول الأخيرة التي شهدتها انبيكه بمقاطعة المجرية، وخلفت خسائر كبيرة في الممتلكات.

الإغاثة التي أشرفت عليها جمعية “اليد العليا” نيابة عن جمعية الرحمة العالمية، تمت بالتنسيق التام مع السلطات المحلية فى المقاطعة.

وتتكون السلال من: 25 كلغ من الأرز ، و25 كلغ من القمح ، و15 كلغ من السكر، و3 كلغ من اللبن المجفف، و5 لترات من الزيت، وبطانية لكل سلة .

وقال عمدة بلدية تامورت النعاج المستفيدة من هذه المساعدات: إن التوزيع الذي قامت به جمعية اليد العليا كان منظما ودقيقا وشفافا، و من جهته أكد مدير الموارد بجمعية اليد العليا اعل الشيخ ولد سييدن، إن هذه الإغاثة تأتي ضمن برامج الدعم والمؤازرة التي عودهم عليها الأشقاء في دولة الكويت، وفق تعبيره.

وتقدم الكويت من خلال مؤسساتها الرسمية و الأهلية دعما كبيرا متواصلا للشعب الموريتاني، في مختلف المجالات، وفق بيان للجمعية.