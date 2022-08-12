ألمانيا تعلّق عملياتها العسكرية في مالي

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية في برلين اليوم الجمعة، أنه تقرر وقف رحلات النقل وعمليات الاستطلاع التي يجريها الجيش الألماني في مالي.

وبررت الوزارة القرار بالرفض المتكرر من جانب حكومة مالي التصريح للجيش الألماني بالتحليق فوق أراضيها.

وكانت القوات الألمانية تنقل عبر هذه الرحلات الجوية الأفراد المشاركين في المهمة، في إطار التناوب.

Erneut haben die 🇲🇱 Machthaber der #UN-Mission #MINUSMA die Überflugrechte verweigert. Ein geplanter Personalwechsel ist damit nicht möglich – dass hat Auswirkungen auf unser Engagement, denn die Sicherheit unserer SoldatInnen hat höchste Priorität. Ministerin Lambrecht dazu: pic.twitter.com/KwCe2lQKLa — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) August 12, 2022

وسبق أن أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت أن ألمانيا ستنهي مشاركتها في مهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي لكنها مستعدة لمواصلة مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد وفقا لشروط معينة.

وفي وقت سابق هذا العام، قالت فرنسا وحلفاؤها الذين يقاتلون مسلحين متشددين في مالي إنهم سيسحبون قواتهم بعد حوالي عشر سنوات من انتشارها، وأثار ذلك تساؤلات حول مستقبل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والبالغ قوامها 14 ألف جندي، ومستقبل بعثات الاتحاد الأوروبي في مالي.

وترى ألمانيا أنه في ظل الحكومة الانتقالية الحالية في مالي، فإن هناك خطرا من أن الجنود الماليين الذين دربتهم ألمانيا، يمكن أن يقاتلوا مع القوات الروسية و”يرتكبوا انتهاكات قاسية لحقوق الإنسان”.