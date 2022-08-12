App Store
أخبارالساحل

ألمانيا تعلّق عملياتها العسكرية في مالي

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية في برلين اليوم الجمعة، أنه تقرر وقف رحلات النقل وعمليات الاستطلاع التي يجريها الجيش الألماني في مالي.

وبررت الوزارة القرار بالرفض المتكرر من جانب حكومة مالي التصريح للجيش الألماني بالتحليق فوق أراضيها.

وكانت القوات الألمانية تنقل عبر هذه الرحلات الجوية الأفراد المشاركين في المهمة، في إطار التناوب.

 

وسبق أن أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت أن ألمانيا ستنهي مشاركتها في مهمة التدريب التابعة للاتحاد الأوروبي في مالي لكنها مستعدة لمواصلة مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد وفقا لشروط معينة.

وفي وقت سابق هذا العام، قالت فرنسا وحلفاؤها الذين يقاتلون مسلحين متشددين في مالي إنهم سيسحبون قواتهم بعد حوالي عشر سنوات من انتشارها، وأثار ذلك تساؤلات حول مستقبل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والبالغ قوامها 14 ألف جندي، ومستقبل بعثات الاتحاد الأوروبي في مالي.

وترى ألمانيا أنه في ظل الحكومة الانتقالية الحالية في مالي، فإن هناك خطرا من أن الجنود الماليين الذين دربتهم ألمانيا، يمكن أن يقاتلوا مع القوات الروسية و”يرتكبوا انتهاكات قاسية لحقوق الإنسان”.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

مقالات ذات صلة

شركة “شنقيتل” تعزي الرئيس التنفيذي لشركة سوادتل في وفاة ابنه

منذ 6 ساعات

جمعية خيرية كويتية تغيث مئات الأسر في انبيكه

منذ 22 ساعة

غويتا يلتقي مسؤولة أممية.. وأنباء عن “وساطة” لتحرير جنود إيفواريين

منذ 23 ساعة

لبراكنه.. توزيع 110 أطنان من البذرو لدعم المزارعين

منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى