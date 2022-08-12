شركة “شنقيتل” تعزي الرئيس التنفيذي لشركة سوادتل في وفاة ابنه

تعزية

قال الله تعالي” وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ” صدق الله العظيم .

تلقينا ببالغ الحزن وعظيم الأسى وبقلوب مؤمنة بقضاءالله وقدره نبأ رحيل المغفور له بإذن الله تعالى محمد مجدي طه ابن الرئيس التنفيذي لسوداتل المهندس مجدي طه وبهذه المناسبة الأليمة فإن المدير العام لشركة شنقيتل المهندس هاني عربي علي كرار وكل الطاقم الإداري وكافة عمال المؤسسة يتقدمون بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرته الكريمة راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه وجميع معارفه الصبر والسلوان.

اللهم اغفـر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وقه فتنة القبر وعذاب النار.

إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار ،

و إنا لله وإنا إليه راجعون