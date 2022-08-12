وزير العمل من تازيازت: سنعطي كل ذي حق حقه

قال وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان، خلال زيارة لشركة تازيازت التي تستغل مناجم الذهب في الشمال الموريتاني، إن الحكومة تعمل على “إعطاء كل ذي حق حقه”.

وأضاف الوزير في تصريح عقب الزيارة أمس الخميس: “الحكومة تعمل جادة على احترام القوانين”.

جاء ذلك بعد أن اطلع على ظروف عمال الشركة المنجمية وطبيعة سير العمل، فيما عقد اجتماعًا مع إدارة الشركة وبعض أطرها.

وخلال الاجتماع قدم بعض الأطر “مطالب بتحسين الظروف وتطبيق إجراءات السلامة لتفادي حوادث العمل واحترام قوانين الشغل”.

وتأتي هذه الزيارة بعد سلسلة حوادث، كان آخرها وفاة مهندس موريتاني وإصابة آخر في حادث عمل، بالإضافة إلى حريق هائل وقع العام الماضي لم يسجل أي خسائر بشرية.

وتجول الوزير الذي كان مصحوبا بالإدارة الإقليمية، في أجنحة الشركة، كما التقى بمناديب العمال واستمع لمطالبهم بتحسين ظروف العمال.

وقال الوزير إن لديه تعليمات من الرئيس “بالعمل على تحسين ظروف كافة العمال، وتطبيق قوانين مدونة الشغل، وإلزام الشركات والمؤسسات بتفعيل قانون الضمان الاجتماعي”.

وتعد شركة تازيازت واحدة من أكبر شركات الذهب في غرب أفريقيا، وهي مملوكة لشركة “كينروس غولد” الكندية.