نواذيبو.. حملة “تفتيش” لقوانين العمل في 120 مؤسسة

أطلقت الحكومة الموريتانية، اليوم الجمعة في مدينة نواذيبو، شمالي البلاد، حملة لتطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بالعمل، ستشمل تفتيش أكثر من 120 مؤسسة.

وقال وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد عبد الله ولد عثمان، خلال إطلاق حملة التفتيش، إنها “تأتي في إطار العمل على تجسيد السياسة الاجتماعية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على أرض الواقع وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه”.

وأضاف أن حملة التفتيش التي انطلقت على مستوى مدينة نواذيبو ستشرف عليها “المفتشية المركزية المتعلقة بالتفتيش عن قانون الشغل، وصندوق الضمان الاجتماعي، والتفتيش المتعلق بالسلامة المهنية”.

وأوضح أن الهدف من الحملة هو “ضمان وظائف الشغل، وضمان حقوق العمال المزاولين لمهامهم في المؤسسات الخصوصية”.

وأعلن الوزير أن جاء إلى نواذيبو رفقة “فريق من المفتشين الأكفاء سيتولون هذه العملية، وذلك على ثلاث مراحل، وسيقومون بتفتيش أكثر من 120 مؤسسة”، وفق تعبيره.