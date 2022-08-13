أمطار على نواكشوط.. و114 ملم في بوتلميت

عمت السحب الممطرة منذ مساء الجمعة وحتى فجر السبت، مناطق واسعة من وسط موريتانيا عمومًا، قبل أن تتركز في ولاية الترارزة جنوب غربي البلاد، وصولًا إلى العاصمة نواكشوط.

وسجلت في مدينة بوتلميت كمية أمطار قدرت بحوالي 114 ميليمترًا، فيما كانت متفاوتة القوة في أغلب مناطق الترارزة.

وبحسب مصادر في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية فإن الأمطار في مقاطعة المذرذرة وبلدياتها كانت تتراوح في حدود المائة ميليمتر.

من جهة أخرى سجلت في مدينة تجكجه، عاصمة ولاية تكانت، 30 ملم، وسجلت نفس الكمية في مدينة ألاك، عاصمة ولاية لبراكنه، حسب مصدر من الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.

وأضاف المصدر في حديث مع “صحراء ميديا” أن الأمطار هطلت على العاصمة نواكشوط، عند حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، واستمرت لأكثر من نصف ساعة في العديد من مناطق العاصمة.

وأوضح أن الأمطار كانت متفاوتة القوة من منطقة إلى أخرى، إلا أنها مصحوبة برياح قوية، وفق تعبيره.

ونشر الموريتانيون مقاطع مصورة للأمطار عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، فيما كانوا يخشون أن تستمر لفترة أطول.

وتواجه مدينة نواكشوط مشاكل كبيرة عند استقبال الأمطار، سبب ضعف شبكة الصرف الصحي التي لا تغطي إلا نسبة ضئيلة من المدينة وتعاني من مشاكل كبيرة.