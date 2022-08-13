غزواني يعربُ عن إيمانه بقدرات الشباب “الخلاقة”

أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم السبت، عن إيمانه بالقدرات “الخلاقة” التي يتمتع بها الشباب الموريتاني، وعزمه على تعزيز مكانته.

جاء ذلك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي احتفلت به موريتانيا أمس الجمعة.

وقال ولد الغزواني: “أهنئكم شبابنا بمناسبة اليوم العالمي للشباب. هذه المناسبة السنوية التي يتجدد معها إيماننا بقدراتكم الخلاقة”.

وأضاف أنها مناسبة يتجدد فيها ما سماه “عزمنا على العمل على تعزيز مكانتكم في مسيرة البناء والتنمية، لنصل معا ببلدنا إلى مصاف الأمم المتقدمة”، وفق تعبيره.

أهنئكم شبابنا بمناسبة اليوم العالمي للشباب. هذه المناسبة السنوية التي يتجدد معها إيماننا بقدراتكم الخلاقة، وعزمنا على العمل على تعزيز مكانتكم في مسيرة البناء والتنمية، لنصل معا ببلدنا إلى مصاف الأمم المتقدمة. — Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) August 13, 2022

وكان وزير الشباب الموريتاني قد أعلن أمس أن الحكومة ستطلق منصة رقمية تحمل اسم “يوربورت” لتمكين الشباب من تبادل الآراء والتعليق على عمل الهيئات الحكومية.

وربط الوزير هذه المنصة الموجهة للشباب بتعهدات ولد الغزواني التي قال إن الشباب “يحتل فيها الأولوية”، وخاصة سياساته القطاعية التي تهدف لتلبية “حاجيات الشباب، في مجالات التعليم والتكوين وتوفير التشغيل اللائق”.