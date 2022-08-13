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وزير الداخلية: توجيهات الرئيس تفرضُ تسريع شفط المياه

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قال وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم السبت، إن توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تفرضُ الإسراع في شفط مياه المستنقعات التي خلفتها الأمطار ليل الجمعة/السبت في أحياء العاصمة نواكشوط.

الوزير كان يتحدث اليوم السبت خلال جولة رفقة وزير الطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، وزير المياه والصرف الصحي وكالة، في أحياء نواكشوط، للاطلاع على شفط مياه الأمطار من شوارع السبخة والرياض ودار النعيم.

وقال وزير الداخلية في تصريح صحفي إنه يتوجب “الإسراع في تنفيذ خطة التدخل التي وضعتها اللجنة الوزارية المكلفة بالطوارئ، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني”.

ودعا إلى “القضاء على المستنقعات نظرا لما تخلفه من مخاطر صحية على المواطنين”، وفق تعبيره.

وتساقطت كميات من الأمطار وصفت بالمعتبرة على مدينة نواكشوط ليل الجمعة/السبت، خلفت الكثير من المستنقعات في شوارع المدينة التي تعاني من مشاكل في شبكة الصرف الصحي.

وتعكف منذ فجر اليوم السبت وحدات من المكتب الوطني للصرف الصحي على شفط مياه الأمطار من بعض الأحياء باستخدام صهاريج.

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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