الأرصاد الجوية تتوقعُ أمطارًا “معتدلة” في عشر ولايات

قالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، اليوم السبت، إن الحالة الجوية العامة ليومي الأحد والاثنين تشير إلى توقعات بتسجيل تساقطات مطرية “ضعيفة إلى معتدلة” في عشر ولايات.

وقالت الهيئة في بيان صحفي إنه “خلال 48 ساعة القادمة من المتوقع حدوث نشاط للعواصف الرعدية، مصحوبة بأمطار ضعيفة إلى معتدلة على الحوضين ولعصابه وجنوب تكانت وكيدي ماغه وكوركل ولبراكنة وإنشيري وآدرار وجنوب تيرس زمور”.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة “ستشهد انخفاضا طفيفا على المناطق الجنوبية والغربية والوسطى من البلاد”.

كما توقعت أن تكون “الرؤية متأثرة بفعل الأتربة على شمال تيرس زمور”، في أقصى شمال شرقي البلاد.

أما في العاصمة نواكشوط فلم تتحدث الهيئة عن أي أمطار متوقعة، بل إنها قالت إن “الرياح ستكون معتدلة غربية إلى شمالية غربية، في حين ستشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا، والسماء ستكون صافية إلى قليلة الغيوم”.