موريتانيا تعلنُ دعم السعودية في كل تدابير حفظ أمنها

أعلنت موريتانيا اليوم الأحد أنها تدعم بشكل كامل كل الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية من أجل “حماية أمنها وحفظ استقرارها”.

ودانت موريتانيا في بيان صادر عن وزارة الخارجية، تفجير انتحاري لنفسه يوم الأربعاء الماضي في مدينة جدة، غربي المملكة العربية السعودية، مخلفًا أربعة جرحى.

وجاء في البيان الموريتاني: “تدين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، بشدة، التفجير الانتحاري الذي وقع، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في 10 من اغسطس 2022”.

وأضافت الوزارة أنها “تشيد بما تحلت به قوات الأمن السعودية من كفاءة عالية، خلال إحباطها لهذه العملية الدنيئة، راجية من العلي القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

وخلصت إلى تأكيد “دعمها الكامل لكل ما تقوم به السلطات السعودية من جهود للتصدي للتهديدات الأمنية، ولما تتخذه من تدابير لحماية أمنها، والحفاظ على استقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين بها”، وفق نص البيان.

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلت عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة أمن الدولة أن الجهات المختصة تمكّنت، مساء الأربعاء، من تعقّب المطلوب عبد الله بن زايد عبد الرحمن البكري الشهري، ولكن الأخير فجر حزاما ناسفا كان يرتديه عند مباشرة إجراءات اعتقاله.