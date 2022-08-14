عبر سفينة أممية.. 23 ألف طن من حبوب أوكرانيا تتجه لأفريقيا

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة إن سفينة مستأجرة من طرف المنظمة الدولية، ستغادر بعد أيام قليلة أوكرانيا إلى أفريقيا، محملة بأكثر من 23 ألف طن من القمح في ميناء بيفديني الأوكراني.

وبحسب ما أعلن فإن السفينة التي وصلت إلى الميناء القريب من أوديسا، ستبحر إلى أفريقيا عبر ممر مائي لشحن الحبوب عبر البحر الأسود، توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في أواخر يوليو.

وستكون هذه أول شحنة مساعدات غذائية إنسانية تتجه إلى أفريقيا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير في إطار مبادرة حبوب البحر الأسود.

ومولت الشحنة بتبرعات من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والعديد من المانحين من القطاع الخاص.

وغادرت 16 سفينة حتى الآن من أوكرانيا في أعقاب الاتفاق مع روسيا على السماح باستئناف تصدير الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بعد توقفها لمدة خمسة أشهر بسبب الحرب.

وأعلن الاتفاق الشهر الماضي وسط مخاوف من أن يؤدي فقدان إمدادات الحبوب الأوكرانية إلى نقص حاد في الغذاء بل وتفشي المجاعة في مناطق من العالم.