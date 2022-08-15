استعدادا للشان.. محليو موريتانيا يواجهون مالي وديا

يخوض المنتخب الموريتاني للمحليين، مساء اليوم الإثنين على ملعب «شيخا بيديا» بنواكشوط، وديته الأولى ضد المنتخب المالي والتي تدخل ضمن استعداداته لمنافسات الدور التهميدي الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات “الشان 2023” التي ستقام على الأراضي الجزائرية.

وتخوض كتيبة المدرب القمري أمير عبدو، المباراة استعدادا لمواجهة غينيا بيساو ذهابا وإيابا، ثم بعد ذلك تقديم مشاركة أفضل من المشاركتين السابقتين في النهائيات واللتين خرج خلالهما المنتخب من دوري المجموعات.

ويعول الشارع الرياضي كثيرا على قدرات المدرب أمير عبدو ولاعبيه لتقديم مشاركة جيدة في نهائيات “الجزائر 2023” ومحو آثار الخروج المبكر من نسختي “جنوب إفريقيا 2014 والمغرب 2018“.

ومن المؤكد أن الوديتين المرتقبتين للمنتخب المحلي أمام المنتخب المالي، ستمكنان المدرب من الوقوف على مدى جاهزية المنتخب لخوض مواجهتي الدور التمهيدي الحاسم.