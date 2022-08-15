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وزارة النقل تبدأ توزيع 12 ألف بطاقة رمادية مرقمنة

صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات
أعلنت وزارة التجهيز والنقل أنها عالجت جميع ملفات البطاقات الرمادية العالقة لديها وإنتاجها وسحبها، على أن يتم الشروع في توزيعها اليوم الاثنين عبر شبابيك جهزتها الوزارة لهذا الغرض في مبنى إدارة النقل البري.
وقالت الوزارة في منشور لها، إن إدارة النقل البري بالتنسيق والتعاون مع مصالح الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، أنتجت حتى الآن ما مجموعه 12 ألفا و 577 بطاقة رمادية.
ودعت الوزارة الراغبين في التأكد من معلومات بطاقاتهم الرمادية، إلى زيارة موقعها الرسمي، لمعرفة ما إذاكانت بطاقاتهم الرمادية ضمن في هذه الدفعة.
وبدأت إدارة النقل البري منذ العام 2017 عملية رقمنة البطاقة الرمادية للسيارات، بالتعاون مع إدارة سجل السكان والوثائق المؤمنة، في خطوة قالت وزارة النقل حينها إنها تتوخى منها ضبط وثائق السيارات والمحافظة على السلامة الطرقية.

وأعلنت وزارة التجهيز والنقل الموريتانية أن رقمنة البطاقات الرمادية تبدأ بالسيارات التي تم ترقيمها منذ سنة 2016 و2017

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صورة أحمدُ ولد الحسن أحمدُ ولد الحسن أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 ساعات

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