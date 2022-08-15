وزارة النقل تبدأ توزيع 12 ألف بطاقة رمادية مرقمنة

أعلنت وزارة التجهيز والنقل أنها عالجت جميع ملفات البطاقات الرمادية العالقة لديها وإنتاجها وسحبها، على أن يتم الشروع في توزيعها اليوم الاثنين عبر شبابيك جهزتها الوزارة لهذا الغرض في مبنى إدارة النقل البري.

وقالت الوزارة في منشور لها، إن إدارة النقل البري بالتنسيق والتعاون مع مصالح الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، أنتجت حتى الآن ما مجموعه 12 ألفا و 577 بطاقة رمادية.

ودعت الوزارة الراغبين في التأكد من معلومات بطاقاتهم الرمادية، إلى زيارة موقعها الرسمي، لمعرفة ما إذاكانت بطاقاتهم الرمادية ضمن في هذه الدفعة.