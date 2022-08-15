«تآزر» توزع 650 مليون أوقية على تعاونيات زراعية بالحوض الشرقي

وزعت المندوبية العامة للتضامن ومكافحة الإقصاء «تآزر» 650 مليون أوقية قديمة على 300 تعاونية إنتاجية للزراعة، في ولاية الحوض الشرقي.

ويتضمن الدعم توزيع كميات كبيرة من البذور والأسمدة وأدوات الري والمجارف والمعاول والعربات اليدوية، إضافة إلى بعض السيارات ثلاثية العجلات وأدوات ولوازم لتسييج 30 حاجزاً رمليا في مختلف أنحاء الولاية يصل طولها إلى 7 آلاف كلم ومايلزم تشييدها من الإسمنت.

وقال المندوب العام ل«تآزر» محمد عالي ولد سيدي محمد، إن مثل هذه التوزيعات المخصصة للأسر «المحتاجة في ولاية الحوض الشرقي، تأتي تعزيزاً للجهود المبذولة لتحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الحبوب والخضروات».

وأضاف المندوب أن «تآزر» وزعت أكثر من 3 مليارات و128 مليون أوقية قديمة لصالح الأسر «المتعففة بولاية الحوض الشرقي».

وأشار إلى أن هذه الجهود سيكون لها «أثر كبير في التحسين من الظروف المعيشية للمواطنين والرفع من قدراتهم الإنتاجية وتعزيز مكانة الولاية الزراعية والتنموية».

وقال رئيس جهة الحوض الشرقي، محمدو ولد التجاني، إن الشراكة مع المندوبية «ستساهم في ترميم السدود وحماية المزارع من الحيوانات وستضمن مردودية أكثر في هذا الموسم».

وطالب عمدة النعمة، سيدي محمد ولد محمد بالمزيد من هذا الدعم من أجل تحسين الظروف المعيشية للفئات الهشة.

وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد أطلق قبل أسابيع الحملة الزراعية لموسم الصيف الحالي، معلنا أنها «ستكون خطوة أولى نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي».