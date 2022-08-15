موريتانيا تعزي مصر في حادث كنيسة المنيرة

وجهت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، برقية تعزية، لنظيرتها المصرية، بعد حريق كنيسة المنيرة في الجيزة، الذي خلف 41 قتيلا.

وجاء في التعزية الصادرة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك: “تلقيت ببالغ الأسى أخبار الحادث الأليم بكنيسة المنيرة في الجيزة الذي راح ضحيته العشرات من المواطنين المصريين”.

وأضاف الوزير :”بهذه المناسبة الأليمة أتقدم، باسم الحكومة الموريتانية، إليكم ومن خلالكم إلى الشعب المصري الشقيق وإلى الحكومة المصرية، بأخلص المواساة وأحر التعازي”.

ووفق البيان الصادر عن وزارة الصحة المصرية فقد وصل عدد القتلى في الحريق الذي شبّ في الكنيسة الواقعة بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة في القاهرة الكبرى بلغ 41 قتيلا بينهم أطفال، إضافة إلى إصابة 12 شخصا.

وقالت الوزارة إن الوفيات جاءت بسبب الاختناق نتيجة لتصاعد الدخان الكثيف للحريق وتدافع الضحايا أثناء محاولتهم الهروب.