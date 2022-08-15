تحضيرا للمهرجان.. عمدة تيشيت يطالب بفك العزلة عن المدينة

طالب عمدة مقاطعة تيشيت وسط موريتانيا، حماه الله ولد ودو، اليوم الاثنين، بفك العزلة عن المدنية التاريخية وتوفير المياه الصالحة للشرب وخدمة شبكة الاتصال.

جاءت طلبات العمدة خلال اجتماع للسلطات الإدارية بولاية تكانت، للتحضير للنسخة 11 من مهرجان مدائن التراث، بحضور الأمين العام لوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان أحمدو ولد اخطيرة.

ودعا الأمين العام لوزارة الثقافة جميع سكان المدينة للعمل “كل من موقعه لإنجاح هذه النسخة من المهرجان” مؤكدا أن الرئيس محمد ولد شيخ الغزواني “حريص على الوفاء بتعهداته لسكان تيشيت” وفق تعبيره.

وطالب القائمين على الفنادق والأماكن التي ستحتضن فعاليات المهرجان، ب”إنهاء الأشغال في هذه المرافق في الآجال المحددة” مؤكدا على “ضرورة التحضير الجيد لهذه التظاهرة الثقافية التنموية”.

وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أشهر أنها تسعى للتغلب على كافة النواقص المطروحة في مقاطعة تيشيت، تحضيرا للنسخة المقبلة من مهرجان مدائن التراث.

ونظمت السلطات النسخة الماضية من المهرجان في مدينة وادان بولاية آدرار شمالي البلاد.

وسبق أن احتضنت مدينة تيشيت التارخية نسختين سابقتين من مهرجان مدائن التراث، الذي كان يطلق عليه حينها مهرجان المدن القديمة.

وتعتبر تيشيت رابع مدينة موريتانية تصنفها اليونسكو ضمن التراث العالمي للإنسانية المهددة بالاندثار.