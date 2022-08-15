الشرطة تعتقل طبيبا أجنبيا لتورطه في سرقة 24 ألف يورو

أعلنت الشرطة الموريتانية، اليوم الاثنين، أنها اعتقلت طبيبا أجنبيا تورط في سرقة مبالغ مالية من ضمنها 24 ألف يورو، من شركة للأدوية كان يعمل معها في العاصمة نواكشوط.

وقالت الشرطة إن الطبيب الأجنبي هو المتهم الرئيس في سرقة مبالغ مالية يوم السبت الماضي، من شركة (جنرال مديكال)، مشيرة إلى أنه سرق 14,5 مليون فرنك غرب أفريقي، و24 ألف يورو، و282 ألف أوقية قديمة.

وأضافت أن مفوضية الشرطة بمقاطعة دار النعيم، التي تولت التحقيق في السرقة، حين عاينت مكان السرقة بدأت التحقيق مع عمال الشركة.

وقالت الشرطة: “إزاء تقدم التحقيقات، بالتزامن مع عمليات الرصد والمتابعة، تأكدت شكوك المحققين، حيث اتضح أن المسؤول عن العملية هو بالفعل أحد أفراد طاقم الشركة، وهو طبيب عام ممارس ينتمي لدولة إفريقية مجاورة”.

وأوضحت الشرطة أن التحقيقات كشفت أن المتهم “قام بالسطو على المبلغ المالي، ووضعه في كيس بلاستيكي يضم بعض الملابس بغرض التمويه، ثم سلمه لأحد الأشخاص الذين يمارسون النقل البري بين بلادنا والدولة المجاورة التي ينتمي إليها المعني، بعد أن أعطاه أجرة النقل وأوهمه أن الكيس يضم ملابس يريد توصيلها لعائلته في تلك الدولة”.

وأكدت الشرطة أنها “ضبطت بحوزة المعني كامل الأموال التي أعلنت الشركة عن فقدها في العملية، باستثناء مبلغ صغير جدا قام المعني بصرفه قبل وصول الشرطة إليه”.