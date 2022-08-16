في مباراة شهدت أعمال شغب.. موريتانيا تفوز على مالي 

فاز المنتخب الموريتاني للمحليين أمس الاثنين على ضيفه المالي بنتيجة هدف لصفر من إمضاء اللاعب محمد اسويعيد، وشهدت المباراة الودية أحداث شغب من طرف الجامهير المالية.

وتدخل المباراة ضمن استعدادات المنتخب الموريتاني لمنافسات الدور التمهيدي الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا للاعبين المحليين التي ستقام على الأراضي الجزائرية العام القادم.

ومن المقرر أن تكون هناك ودية أخرى بين المنتخبين على نفس الملعب يوم الخميس المقبل الموافق الـ18 من أغسطس في إطار المعسكر التحضيري للمنتخب الذي بدأه منذ عدة أيام.

ويحاول المدرب أمير عبدو من خلال المعسكر الوقوف على مدى جاهزية عناصره قبل المواجهتين الحاسمتين ضد غينيا بيساو من أجل حجز بطاقة العبور إلى نهائيات “الجزائر 2023”.

ويسعى المنتخب الموريتاني للتأهل لنهائيات البطولة الإفريقية المحلية للمرة الثالثة في التاريخ بعد التأهل لنسختي “جنوب إفريقيا 2014 والمغرب 2018”.