وزير: وضعية الصرف الصحي في نواكشوط “غير مرضية”

قال وزير المياه والصرف الصحي سيدي محمد ولد الطالب أعمر، إن وضعية الصرف الصحي في مدينة نواكشوط “غير مرضية”.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير خلال إطلاقه حملة لشفط مياه الأمطار عن ولايات نواكشوط الثلاث.

وأضاف الوزير أن المكتب الوطني للصرف الصحي تمكن في الأيام الماضية من شفط 98.560 متر مكعب من مخلفات مياه الأمطار.

وبحسب الوزير فإن عملية شفط المياه تمت بواسطة المضخات التي تعمل في إطار شبكة صرف مياه الأمطار، مشددا على أن هذه الكمية تم تفريغها في أماكن مخصصة لذلك.

وأشار ولد الطالب أعمر إلى أن القطاع يعمل على “إيجاد الحلول المناسبة وبشكل مستدام لوضعية الصرف الصحي في العاصمة نواكشوط”، وفق تعبيره.

وشهدت نواكشوط نهاية الأسبوع الماضي هطول أمطار خلفت برك مياه ومستنقعات أدت إلى إغلاق بعض الشوارع والأسواق.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت قبل ثلاث سنوات أنها أجرت دراسات مخطط للصرف الصحي لنواكشوط تصل تكلفتها 262 مليون دولار أمريكي.