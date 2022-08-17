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موريتانيا.. وفاة شخصين غرقا بسبب الأمطار

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين
أرشيف ـ السيول تغمر الشوارع الرئيسية في بعض المدن

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، وفاة شخصين غرقا بسبب الأمطار، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

الوزارة في النشرة اليومية الصادرة عن اللجنة الخاصة بتسيير الطوارئ، قالت إن لجنة الإنقاذ، “عثرت على جثة طفلة على شاطئ بحيرة كنكوصة قضت غرقا”.

وأضافت الوزراة أن شخصا توفي غرقا في مقاطعة أوجفت بولاية آدرار جراء السيول الناتجة عن الأمطار.

وفي ولاية الحوض الغربي، أكدت الوزارة تضرر أعرشة سكنية، بالإضافة إلى سقوط ألواح الطاقة الشمسية بالمنشأة المائية في قرية بنعمان التابعة لبلدية العيون.

وشهدت موريتانيا خلال الأسابيع الماضية تساقطات مطرية وصفت بالقوية، مخلفة عدة وفيات في مناطق مختلفة، وأضرارا مادية على عموم البلاد.

 

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعتين

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