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توقعات بأمطار قوية.. والأرصاد الجوية تحذر السائقين

صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة
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دعت هيئة الأرصاد الجوية السائقين الموريتانيين، اليوم الأربعاء،  لليقظة خاصة بين المدن، إثر توقعات بهطول كميات كبيرة من الأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وشددت  الهيئة على ضرورة إعطاء عناية خاصة للمناطق المعرضة للفيضانات و التي سجلت هطول أمطار معتبرة في الأسابيع الماضية.

وقال مدير إدارة التوقعات بالهيئة الوطنية للأرصاد الجوية سيدي ولد محمد الأمين في تصريح لصحراء ميديا، «إن الهيئة تتوقع أن تسجل  مناطق سبق أن تعرضت للأمطار كميات كبيرة ماقد يؤدي لتفاقم وضعيتها»، وفق تعبيره. 

وقال ولد محمد الأمين إنه من المتوقع خلال الأيام الثلاثة المقبلة تسجيل تساقطات مطرية قوية على كل من الحوضين ولعصابه وتكانت وكيدي ماغه وكوركول ولبراكنه وآدرار و اينشيري و جنوب داخلت نواذيبو، واترارزه ونواكشوط.

وسبق أن سجلت مناطق مختلفة من موريتانيا هطول أمطار كسرت حاجز المائة خلال الأسبوع الماضي، كما أدت أمطار سابقة لإغلاق طريق «الأمل» الرئيسي، الذي يربط عديد المناطق الموريتانية وشريانها الرئيسي.

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صورة محمدي موسى محمدي موسى تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ ساعة واحدة

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