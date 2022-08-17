في شهرين.. السيول تخلف 23 وفاة منها 14 طفلا في موريتانيا

تسببت السيول الناتجة عن الأمطار التي شهدتها موريتانيا في الشهرين الأخيرين، في وفاة 23 شخصا من بينهم 14 طفلا، قضوا في برك مياه أو غرقا في النهر، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ووفق النشرات اليومية الصادرة عن اللجنة المكلفة بتسيير الطوارئ، فقد جاءت حصيلة الوفايات على النحو التالي:

ـ الحوض الشرقي:

وفاة شاب

ـ الحوض الغربي:

وفاة شخص

وفاة طفل

ـ تكانت:

طفل

ـ لعصابة:

طفل

ـ لبراكنه:

طفل

ـ كوركول:

شخصين

طفلين

ـ كيدي ماغا:

أربعة أطفال

شاب

ـ لبراكنه:

شخصين

ـ اترارزة:

شخص

ـ آدرار:

ثلاثة أطفال

شخص

ـ تيرس زمور:

طفل