App Store
أخبار

في شهرين.. السيول تخلف 23 وفاة منها 14 طفلا في موريتانيا

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 دقائق
أرشيف

تسببت السيول الناتجة عن الأمطار التي شهدتها موريتانيا في الشهرين الأخيرين، في وفاة 23 شخصا من بينهم 14 طفلا، قضوا في برك مياه أو غرقا في النهر، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ووفق النشرات اليومية الصادرة عن اللجنة المكلفة بتسيير الطوارئ، فقد جاءت حصيلة الوفايات على النحو التالي:

ـ الحوض الشرقي:

وفاة شاب 

ـ الحوض الغربي:

وفاة شخص

وفاة طفل

ـ تكانت:

طفل

ـ لعصابة:

طفل

ـ لبراكنه:

طفل

ـ كوركول:

شخصين

طفلين

ـ كيدي ماغا:

أربعة أطفال

شاب

ـ لبراكنه: 

شخصين

ـ اترارزة:

شخص

ـ آدرار:

ثلاثة أطفال

شخص

ـ تيرس زمور:

طفل

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 7 دقائق

مقالات ذات صلة

توقعات بأمطار قوية.. والأرصاد الجوية تحذر السائقين

منذ ساعة واحدة

موريتانيا.. وفاة شخصين غرقا بسبب الأمطار

منذ ساعتين

وزير: وضعية الصرف الصحي في نواكشوط “غير مرضية”

منذ ساعتين

المفتش العام: المليارات لا تتبخر.. وكشفنا اختفاء 13 مليار أوقية

منذ 17 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى