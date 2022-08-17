موريتانيا.. أمطار على مناطق واسعة في ثلاث ولايات

أعلنت وزارة الداخلية واللامركزية في موريتانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل تساقطات مطرية على مناطق واسعة في ثلاث ولايات وهي الحوض الشرقي، والحوض الغربي، وكيدي ماغا.

وأوضحت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية أن مقاييس المطر جاءت على النحو التالي:

الحوض الشرقي:

مفتاح 2……………………..05مم

دار البركه……………….. 18مم

المزوزيه…………………..15 مم

اشبار الرشيد……………13 مم

الزركه……………………….10 مم

اكرين 2…………………….10 مم

ام اعشيش…………………10 مم

امرج………………………….07 مم

امرج البل………………….05 مم

ام كفه……………………….24 مم

حاسي امهادي……………..22 مم

بوصطيله…………………..07 مم

كوصنه………………………24 مم

اركن………………………….22 مم

لحسي لبيظ………………..18 مم

فصاله………………………13 مم

سرى دوبه…………………11 مم

باسكنو…………………….08 مم

لقظف………………………08 مم

اقطوعت ابهاه…………..40 مم

افيرني……………………….39 مم

اطويل 1……………………20 مم

اجمانيه………………………17 مم

المبروك…………………….15 مم

كصر البركه……………….15 مم

بلكلال……………………….14 مم

اقليك اهل بيه………….10 مم

دجيكني…………………….05 مم

أم ازريكه……………………04 مم

الملس……………………….30 مم

بقله…………………………..25 مم

المصكول لخظر…………20 مم

كوبييى………………………..16 مم

كريص اهل المختار………15 مم

تارومنه1………………………..15 مم

عدل بكرو………………………12 مم

دار العافيه الشرفه………..10 مم

اسكره…………………………..10 مم

امبري الدلاح…………………10 مم

راص الفيل……………………10 مم

بدر السلام امبرات ارمه….09 مم

اكريص…………………………..08 مم

امزيميد………………………….08 مم

ام اظليمين…………………….06 مم

السيفان 1………………………03 مم

الحوض الغربي:

الفلانيه…………………………….37 مم

مدبوكو…………………………….35 مم

صدر بيظ………………………..20 مم

كوكي الزمال……………………07 مم

كوبني……………………………..03 مم

مسيل كرفافه………………….65 مم

احريجت اهل الشيخ احمد…..53 مم

اطويل……………………………..25 مم

البيظ……………………………….16 مم

كتول……………………………….15 مم

الصط……………………………..11 مم

كيدي ماغه:

سيلبابي…………………………..15 مم

واعرت اهل امحيميد……….05 مم

تاشوط…………………………….02 مم

الشيه 1……………………………30 مم

قابو…………………………………20 مم

متعيلك المدن………………..85 مم

متعيلك ادباي…………………50 مم

كرفافه…………………………..32 مم

ابحيره1 ………………………..27 مم

ول ينج…………………………25 مم

اويد اجريد……………………11 مم

كالينيورو……………………….09 مم

اهل الامين…………………….09 مم