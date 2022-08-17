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القضاء الموريتاني يحقق مع صحفي محل شكوى من أحد البنوك

صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

أعاد وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية، ملف الصحفي موسى صمب سي، اليوم الأربعاء، إلى الشرطة القضائية لتعميق التحقيق، وفق ما أفادت مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا”.

ومثل صمب سي اليوم أمام وكيل الجمهورية، على إثر دعوى رفعها ضده البنك الموريتاني للاستثمار (BMI).

وفي توضيح نشره الصحفي الموريتاني عبر صفحته على فيسبوك، قال إن الشرطة أبلغته السبت الماضي، أن البنك قدم ضده شكوى بسبب أن “مصداقيته تأثرت بمقال منشور على موقع Cridem”.

 وحسب الشكوى المرفوعة للشرطة فقد اعتبرت أن المقال يشوه سمعة البنك “بذكر بعض مساهميه وربطهم بملف العشرية المفتوح”، وفق مانشر صمب سي.

وأضاف أن ماورد في شكوى البنك من “الاتهامات لا ترقى إلى مؤسسة مالية تطمح لأن تكون رائدة في هذا البلد”.

وأشار إلى أنه “يتبنى كل ماورد في المقال حتى لو لم يكتبه بنفسه، ويتحمل كل ما يترتب عليه” وفق تعبيره.

وحاولت “صحراء ميديا” الحصول على وجهة نظر إدارة البنك الموريتاني للاستثمار، ولكن ذلك تعذر لأسباب تتعلق بالبنك.

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صورة سيدي محمد شمّاد سيدي محمد شمّاد أرسل بريدا إلكترونيا منذ 4 ساعات

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