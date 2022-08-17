عمال «موف موريتل» يمددون إضرابهم حتى نهاية سبتمبر

قرر عمال شركة “موف موريتل” اليوم الأربعاء تمديد إضرابهم عن العمل حتى نهاية سبتمبر المقبل، في حين كان يفترض أن يتوقف مع نهاية الشهر الحالي.

وقال مصدر من العمال لـ”صحراء ميديا” إن قرار تمديد الإضراب جاء نتيجة “تعنت الإدارة، وغياب القرار من الإدارة الموريتانية” وفق تعبيره.

وكان العمال قد دخلوا في إضراب شامل عن العمل قبل أسبوعين، أعلنوا بموجبه التوقف عن العمل حتى تتم تسوية مجموعة من المطالب تقدموا بها لإدارة الشركة.

عمال الشركة التي تعتبر أكبر شركة اتصالات في موريتانيا، قالوا حينها، إن «موريتل تمارس الضغط على العمال وتواصل هيمنتها منذ سنوات» وفق تعبيرهم.

وسبق أن دخل العمال الأسابيع الماضية في إضرابات متقطعة بسبب ما قالوا إنه «رفض الشركة التصديق علىنظام أساسي للعمال، والذي تضمنه الاتفاق بين الجانبين في 6 فبراير 2019».

ويطالب عمال الشركة منذ سنوات بتحسين ظروفهم، ومراجعة النصوص التنظيمية في المؤسسة، ويصفون مطالبهم بأنها «مشروعة ».

وتعد شركة «موف موريتيل» أكبر شركة اتصالات في موريتانيا، وتوفر خدمات الهاتف والإنترنت، وتنتشر في جميع مناطق البلاد.