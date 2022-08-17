موريتانيا.. تسجيل ثلاث إصابات جديدة من كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

في المقابل قالت الوزارة إنها سجلت 16 حالة شفاء من الفيروس، فيما لم تسجل حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتوصلت الوزارة لهذه النتائج بعد إجراء 1291 فحصا، من بينهم 1160 فحصا سريعا، و 131 فحصا مخبريا.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية إن عدد الحالات النشطة من فيروس كورونا يبلغ 95 حالة.

وحصد فيروس كورونا منذ ظهوره لأول مرة أواخر مارس 2020 أرواح 992 شخصا على الأقل في موريتانيا.