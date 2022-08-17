App Store
أخبار

موريتانيا.. تسجيل ثلاث إصابات جديدة من كورونا

صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات
فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا في نواكشوط

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. 

في المقابل قالت الوزارة إنها سجلت 16 حالة شفاء من الفيروس، فيما لم تسجل حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وتوصلت الوزارة لهذه النتائج بعد إجراء 1291 فحصا، من بينهم 1160 فحصا سريعا، و 131 فحصا مخبريا. 

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية إن عدد الحالات النشطة من فيروس كورونا يبلغ 95 حالة. 

وحصد فيروس كورونا منذ ظهوره لأول مرة  أواخر مارس 2020 أرواح 992 شخصا على الأقل في موريتانيا.

- حــمــل التطبيق وتوصل بكل جديد -

App Store Google Play
صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 6 ساعات

مقالات ذات صلة

مالي تتهم فرنسا بدعم الإرهاب في بلادها.. وقائد برخان يرد

منذ 4 ساعات

الحكومة تصدق على اتفاقيات تأسيس مع 3 شركات توفر مئات فرص العمل 

منذ 4 ساعات

موريتانيا.. رفع سن تقاعد الأساتذة الجامعيين لثلاث سنوات 

منذ 5 ساعات

موريتانيا.. أمطار على مناطق واسعة في ثلاث ولايات

منذ 10 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى