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موريتانيا.. رفع سن تقاعد الأساتذة الجامعيين لثلاث سنوات 

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صدقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها الأسبوعي، على مشروع مرسوم، يرفع الحد العمري لتقاعد المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين بثلاث  سنوات ليكون سن التقاعد الجديد 68 عاماً. 

وقالت الحكومة في بيان إن هذا القرار يأتي تنفيذا لتعهدات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني كما «يأخذ بعين الاعتبار خصوصية أسلاك التعليم العالي وضرورة العمل على خفض وتيرة الإحالة إلى التقاعد التي تمس مدرسين باحثين يتمتع أغلبهم بخبرة تراكمية مهمة في مجالات تخصصه»، وفق نص البيان. 

وأضافت الحكومة أن هذا القرار يأتي « للاستجابة للحاجة المترتبة على توسيع عروض التكوين بعد استحداث مؤسسات جديدة في التعليم العالي خلال السنوات الثلاث الماضية»، على حد تعبير البيان. 

وقال الوزير الناطق باسم الحكومة ماء العينين ولد اييه خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة إن  هذا القرار «يحل مشكلة كبيرة»، مشيرا إلى أن الجامعات  بحاجة إلى خبرات الأستاذة الذين يحملون مسيرة مهنية طويلة، لافتا إلى أن هم من يتولون عادة تأطير الباحثين في «الماستر والدكتوراه»،  وتقاعدهم يعرض الجامعات لنقص، وفق قوله. 

وأشار ولد اييه خلال المؤتمر الصحفي  إلى أن الحكومة اكتتبت خلال السنتين الماضيتين 150 مدرسا جامعيا، بالإضافة إلى إنشاء خمس مؤسسات للتعليم العالي. 

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صورة صحراء ميديا صحراء ميديا تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا منذ 5 ساعات

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