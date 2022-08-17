الحكومة تصدق على اتفاقيات تأسيس مع 3 شركات توفر مئات فرص العمل

صدقت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها على اتفاقيات تأسيس مع ثلاث شركات، في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والمعادن، من المفترض أن توفر مئات فرص العمل.

الاتفاقية الأولى التي صدقت عليها الحكومة، هي اتفاقية تأسيس مع شركة «بلادي للإنتاج الزراعي والحيواني»، تبلغ تكلفة المشروع 7,4 مليار أوقية قديمة.

وتعتزم شركة «بلادي للإنتاج الزراعي والحيواني» إنجاز مشروع مندمج لإنتاج الدواجن والأعلاف بمنطقة روصو بولاية اترارزه جنوبي البلاد.

ويتوقع أن يساهم المشروع في خلق 137 وظيفة مباشرة و1000 وظيفة أخرى غير مباشرة وبضمان التكوين المهني للعمال الذين يوظفهم، وفق تأكيد الحكومة.

أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية تأسيس مع شركة « كينز ماينيغ» من أجل إنشاء وحدة لمعالجة المخلفات الناجمة عن نشاط البحث التقليدي عن الذهب في مقاطعة الشامي.

وتبلغ تكلفة المشروع 5.5 مليار أوقية قديمة، ويتوقع أن يخلق 52 وظيفة مباشرة و200 أخرى غير مباشرة، كمان يضمن التكوين المهني للعمال الوطنيين الذين يوظفهم، وفق تأكيد الحكومة.

أما اتفاقية التأسيس الثالثة التي صدقت عليها الحكومة اليوم فهي مع شركة تدعى المحلية، إذ تعتزم الشركة إنشاء وحدة لإنتاج الحليب المبستر والحليب المكثف في نواكشوط.

وسيسهم هذا المشروع البالغة تكلفته 1.2 مليار أوقية قديمة في خلق 56 وظيفة مباشرة و244 وظيفة أخرى غير مباشرة وبضمان التكوين المهني للعمال الذين يوظفهم المشروع.

وقالت الحكومة إن هذه الاتفاقيات تأتي «في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتطوير القطاع الخاص».