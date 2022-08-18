مئات حالات الإسهال الحاد يوميًا في مستشفيات نواكشوط

تسجل مستشفيات العاصمة الموريتانية نواكشوط، منذ عدة أيام، مئات من حالات الإسهال الحاد، وفق مصدر طبي يعمل في قسم الحالات المستعجلة في أحد المستشفيات الحكومية بنواكشوط.

وقال المصدر الطبي إن حالات الإسهال الحاد عائدة إلى تسمم غذائي ناتج عن فساد الأطعمة والمواد الغذائية، بسبب موسم الخريف.

وأضاف المصدر أن التسمم ينتشر أكثر في صفوف كبار السن والأطفال، مشيرا إلى أن بعض مستشفيات العاصمة تسجل على الأقل قرابة 150 حالة من المرض يوميا.

وأضاف المصدر أن التسمم المذكور ناتج عن فساد الأطعمة، سواء كانت معلبة أو طازجة، مشيرا إلى أن المسبب الأكثر للتسمم هو الأطعمة المعدة في المطاعم.

ويصاحب التسمم المذكور قيء وإسهال حاد وفقدان للشهية، بالإضافة إلى آلام حادة في المعدة.

لكن المصدر الطبي، أكد أن المرض لا يشكل خطرا على حياة الإنسان، مشيرا إلى أن التوجه للمستشفى في أسرع وقت ممكن يساهم في تسريع التعافي.

ودعا المصدر الطبي إلى ضرورة غسل اليدين قبل تناول الطعام، وتنظيف الخضروات والفواكه قبل تناولها، كما حذر من الأطعمة التي مر وقت على إعدادها.

وتنتشر مثل هذه الأمراض الموسمية في المدن الكبيرة، خاصة خلال موسم الأمطار.