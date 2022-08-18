بنك BMI: شكوانا ضد “صمب سي” للدفاع عن مصداقيتنا

قال البنك الموريتاني للاستثمار (BMI)، إنه تقدم بشكوى ضد الصحفي موسى صمب سي، دفاعًا عن “مصداقية” المصرف ومصالحه.

وكان وكيل الجمهورية قد استدعى صمب سي، أمس الأربعاء، لاستنطاقه في دعوى رفعها ضده البنك على خلفية مقال كتبه على موقع cridem.

وأضاف البنك الموريتاني للاستثمار في بيان، أن المقال تضمن “معلومات كاذبة ومضامين لا تمت للحقيقة بأي صلة غايتها للإلحاق الضرر البين بالبنك”، وفق تعبيره.

وأشار البنك إلى أن الصحفي لم يستفسرهم عن المعلومات التي جاءت في مقاله بخصوص ربط بعض المساهمين في البنك بالعشرية.

وشدد البنك على أن المقال يخدم “المنافسين”، مؤكدا أنه يضر بمصلحتهم وبالنظام المصرفي بشكل عام.

وقال البنك: “أمام هذه الوضعية وجد المصرف نفسه مضطرا للجوء إلى القضاء دفاعا عن نفسه وعن براءته مما اتهم به”، وفق تعبيره.

وفي توضيح نشره الصحفي الموريتاني عبر صفحته على فيسبوك، قال إن الشرطة أبلغته السبت الماضي، أن البنك قدم ضده شكوى، وعلق على الشكوى بالقول إن ما جاء فيها من اتهامات “لا ترقى إلى مؤسسة مالية تطمح لأن تكون رائدة في هذا البلد”.