موريتانيا.. الحكومة تجتمعُ بالولاة لمتابعة تعليمات الرئيس 

اجتمعت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، بمقر قيادة الحرس الوطني بجميع ولاة البلاد، وذلك لمتابعة تنفيذ التعليمات التي أصدرها الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في مارس الماضي، والمتعلقة بتقريب الخدمات من المواطن.

وحضر الملتقى الذي يستمر يومين وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد لمين، وبعض أعضاء الحكومة والقادة الأمنيين والعسكرين ورئيس جهة نواكشوط.

وقال وزير الداخلية خلال خطاب له إن هذا الملتقى يخصص لاستعراض «ما تحقق بالفعل في سبيل تنفيذ التعليمات التي أصدرها الرئيس بخصوص تقريب الإدارة من المواطنين وجعل الخدمة العمومية ميسّرةً في متناولهم».

وأضاف وزير الداخلية أن لقاء الرئيس بالولاة شكل نقطة تحول جذريٍّ في الإدارة الإقليمية الموريتانية “إذ تجسّدت فيهِ رؤية جديدة رسمها الرئيس بقوله إن نجاح الحكومة والدولة عموما، رهينٌ بقدرة الإدارات المحلية على تنفيذ أهداف السياسات العمومية محليا، بنجاعة وفعالية”.

وأكد الوزير أن الملتقى سيتيح «فرصة مهمة» للولاة من خلال اللقاء بأعضاء الحكومة الذين سيستعرضون معهم برامجهم وخططهم التنموية الوطنية والجهوية ويستمعون إلى آرائهم واقتراحاتهم حولها.

وأضاف وزير الداخلية أن لقاء الولاة بأعضاء الحكومة، سيكون فرصة لتبادل وجهات النظر حول مدى تنفيذ برنامج الحكومة في الولايات على ضوء عروض وافية في شتى المجالات”.