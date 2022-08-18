موريتانيا.. وقفة بذكرى مرور 100 يوم على اغتيال شيرين أبو عاقلة

نظم صحفيون موريتانيون، اليوم الخميس، وقفة تأبينية بمناسبة مرور مائة يوم على اغتيال مراسلة قناة الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة شيرين أبو عاقلة.

ونظمت الوقفة أمام مكتب قناة الجزيرة الفضائية، وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط، ورفع خلالها الصحفيون صورا للراحلة شيرين بالإضافة إلى شعارات تطالب بمعاقبة مرتكبي الجريمة.

وكانت هيئات صحفية موريتانية قد دانت في وقت سابق اغتيال مراسلة قناة الجزيرة في الضفة الغربية المحتلة شيرين أبو عاقلة.

وقالت ثلاث هيئات صحفية (نقابة الصحفيين الموريتانيين، اتحاد المؤسسات الصحفية الخاصة، شبكة الصحفيات الموريتانيات) إن اغتيال أبو عاقلة يعتبر «جريمة حرب ومحاولة جديدة لتغييب الشاهد وارغام الصحفيين على التخلي عن دورهم في نقل الحقيقة».

وأعلنت الهيئات انخراطها في الجهد الإعلامي الدولي الحثيث لتقديم الجناة للعدالة الدولية، مشيرة إلى أن «الدم الذي سال في فلسطين والروح التي ارتقت في اكناف بيت المقدس ليس دم شيرين وحدها ولا روحها فحسب بل دم وروح كل صحفي مهني حر ملتزم بكشف الحقيقة بشجاعة ومهنية».

وقُتلت أبو عاقلة في الـ11 مايو الماضي بعد إصابتها برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحاما للجيش الإسرائيلي بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.