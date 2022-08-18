موريتانيا تنسحب من بطولة اتحاد غرب إفريقيا للناشئين

قررت اللجنة التنفيذية للاتحادية الموريتانية لكرة القدم الانسحاب من بطولة اتحاد دول غرب أفريقيا “المنطقة أ” لفئة أقل من 15 عاماً، المقامةحالياً في ليبريا، بعد إبلاغهم أن أعمار لاعبي بعض الفرق المشاركة على الميدان بعيدة جداً عن الأعمار القانونية المطلوبة للمشاركة في هذه البطولة.

وقالت الاتحادية في بيان لها إن هذا القرار لن يؤثر بحال من الأحوال على تشبث موريتانيا بعضوية هذا الاتحاد، والتزامها اتجاهه بما في ذلك المشاركة الدائمة في بطولاته ومسابقاته.

وبررت الاتحادية الانسحاب بخطورة المشاركة على صحة اللاعبين وسلامتهم؛ لما قد يتعرضون له من إصابات خطيرة؛ بسبب الفارق في العمر، بين مختلف اللاعبين المشاركين في البطولة بسبب صغر سنهم؛ وفق البيان.

وقالت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم إنه حرصا منها على “المساهمة في تطوير اتحاد منطقتنا في دول غرب أفريقيا المنطقة “أ“، فقد سعينا دائماً إلى المشاركة في مسابقات هذا الاتحاد وأنشطته المختلفة”.